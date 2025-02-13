Загроза в акваторіях - де і скільки ракетоносіїв

Ракетоносії РФ відкривають вогонь. Фото: Укрінформ

Російські військові кораблі продовжують створювати загрозу в акваторії Середземного моря. Сьогодні,13 лютого, ворог знову вивів на рейди чотири носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Середземному морі зафіксували чотири кораблі РФ, з яких 3 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 26 ракет. Проте в акваторіях Чорного та Азовського морів активності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря в інтересах РФ зайшли 2 кораблі. Така ж кількість спрямувала до Азовського. Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нащодавно ми писали про те, як Лондон допомагає Україні робити морські дрони. А також про те як РФ застосовує гвинтокрили для боротьби із безпілотниками.