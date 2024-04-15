Угроза взрыва — в Одессе заминировали учебное заведение

Детей вывели из здания школы. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 15 апреля, поступили сообщения о минировании одного из учебных заведений в Малиновском районе Одессы. Речь идет о 53 школе, расположенной по улице Героев Крут, 35Б.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Известно, что детей вывели из школы и вместе с работниками заведения они находятся на улице. На месте уже работают соответствующие спецслужбы и проверяют информацию о минировании.

Что делать в "заминированном" здании

Если вы оказались в таком здании, главное – не паниковать.

Важно отойти в сторону от основного потока и удалиться на безопасное расстояние;

стараться быть как можно дальше от больших скоплений людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;

лучше позвонить по горячей линии СБУ или полиции и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;

постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.

Ранее мы писали, что в Одессе задержали звонившего на 102 мужчину и сообщал о подготовке взрыва в одном из торговых центров. За совершенное ему грозит лишение свободы.