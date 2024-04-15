Загроза вибуху — в Одесі замінували заклад освіти
Сьогодні, 15 квітня, надійшли повідомлення про мінування одного з закладів освіти у Малиновському районі Одеси. Йдеться про 53 школу, що розташована по вулиці Героїв Крут, 35Б.
Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
Наразі відомо, що дітей вивели зі школи та разом із працівниками закладу вони перебувають на вулиці. На місці вже працюють відповідні спецслужби та перевіряють інформацію про мінування.
Що робити в "замінованій" будівлі
Якщо ви опинилися в такій будівлі, головне — не панікувати.
- Важливо відійти убік від основного потоку і віддалитися на безпечну відстань;
- намагатися бути якомога далі від великих скупчень людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;
- краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;
- постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.
Раніше ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який телефонував на 102 та повідомляв про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.
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