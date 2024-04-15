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Загроза вибуху — в Одесі замінували заклад освіти

15 квітня 2024 10:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Загроза вибуху — в Одесі замінували заклад освіти
Дітей вивели з будівлі школи. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 15 квітня, надійшли повідомлення про мінування одного з закладів освіти у Малиновському районі Одеси. Йдеться про 53 школу, що розташована по вулиці Героїв Крут, 35Б.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Наразі відомо, що дітей вивели зі школи та разом із працівниками закладу вони перебувають на вулиці. На місці вже працюють відповідні спецслужби та перевіряють інформацію про мінування.

Що робити в "замінованій" будівлі

Якщо ви опинилися в такій будівлі, головне — не панікувати.

  • Важливо відійти убік від основного потоку і віддалитися на безпечну відстань;
  • намагатися бути якомога далі від великих скупчень людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;
  • краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;
  • постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.

Раніше ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який телефонував на 102 та повідомляв про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Одеса
діти
мінування
Одеська область
Новини Одеси
небезпека
школа

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