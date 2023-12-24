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В Средиземном море ведется боевое дежурство — подробности

24 декабря 2023 10:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Средиземном море ведется боевое дежурство — подробности
Российские корабли на дежурстве. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро воскресенья, 24 декабря, в Черном и Азовском морях не наблюдается вражеский флот. Российские корабли находятся в пунктах базирования в Новороссийске. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 11 судов и 4 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 2 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, партизаны "АТЕШ" снова зафиксировали размещение российских оккупантов в Евпаторийском районе Крыма. Они смогли повторно проникнуть на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное.

Также мы писали, что 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.

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