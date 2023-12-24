В Средиземном море ведется боевое дежурство — подробности
По состоянию на утро воскресенья, 24 декабря, в Черном и Азовском морях не наблюдается вражеский флот. Российские корабли находятся в пунктах базирования в Новороссийске. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Средиземном море.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;
- в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 11 судов и 4 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 2 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, партизаны "АТЕШ" снова зафиксировали размещение российских оккупантов в Евпаторийском районе Крыма. Они смогли повторно проникнуть на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное.
Также мы писали, что 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.
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