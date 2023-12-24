В Средиземном море ведется боевое дежурство — подробности

Российские корабли на дежурстве. Фото: РосСМИ

По состоянию на утро воскресенья, 24 декабря, в Черном и Азовском морях не наблюдается вражеский флот. Российские корабли находятся в пунктах базирования в Новороссийске. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 11 судов и 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 2 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, партизаны "АТЕШ" снова зафиксировали размещение российских оккупантов в Евпаторийском районе Крыма. Они смогли повторно проникнуть на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное.

Также мы писали, что 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.