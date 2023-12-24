У Середземному морі ведеться бойове чергування — деталі

Російські кораблі на чергуванні. Фото: росЗМІ

Станом на ранок неділі, 24 грудня, у Чорному та Азовському морях не спостерігається ворожого флоту. Російські кораблі перебувають у пунктах базування у Новоросійську. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Середземне море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному та Азовському морях — кораблі відсутні;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 11 суден та 4 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 2 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" знову зафіксували розміщення російських окупантів у Євпаторійському районі Криму. Вони змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне.

Також ми писали, що 22 грудня у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували аж три винищувачі-бомбардувальники Су-34.