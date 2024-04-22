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Угроза вражеских ракетоносителей продолжается — какая ситуация в Черном море

22 апреля 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Угроза вражеских ракетоносителей продолжается — какая ситуация в Черном море
Вражеские корабли на дежурстве в морской акватории. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 22 апреля, враг продолжает держать ракетоносители на дежурстве в Средиземном море. Другие корабли оккупанты не выводят из пунктов базирования, однако запускать ракеты типа "Калибр" могут даже оттуда.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 7 кораблей, из них 3 — носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

  • к Азовскому морю — 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 1 судно, из них ни одно не продолжило движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что после удачных ударов ВСУ по Крыму оккупанты перемещают свою авиацию. Российские бойцы перебазировали самолеты на аэродром Кировское, потому что опасаются за их дальнейшую судьбу.

Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

Добавим, что российская армия по-прежнему мечтает о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Одесса
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Черное море
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Одесская область
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ракетоноситель

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