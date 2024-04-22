Загроза ворожих ракетоносіїв триває — яка ситуація у Чорному морі

Ворожі кораблі на чергуванні в акваторії моря. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 22 квітня, ворог надалі тримає ракетоносії на чергуванні у Середземному морі. Інші кораблі окупанти не виводять з пунктів базування, проте запускати ракети типу "Калібр" можуть навіть звідти.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 7 кораблів, з них 3 — носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет. https://t.me/ukrainian_navy/6082

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

до Азовського моря — 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 1 судно, з них жодне не продовжило рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що після вдалих ударів ЗСУ по Криму окупанти переміщують свою авіацію. Російські бійці перебазували літаки на аеродром Кіровське, адже побоюються за їхню подальшу долю.



Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.



Додамо, що російська армія досі мріє про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення.