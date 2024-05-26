Угроза со стороны временно оккупированного Приднестровья — Дмитрий Плетенчук оценил риски

Временно оккупированный город Тирасполь. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на периодически возникающую обеспокоенность относительно возможных угроз со стороны Приднестровья, текущая ситуация остается стабильной. Пока реальной угрозы наступления из этого анклава нет.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Мы — Украина" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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Информационные манипуляции и реальные угрозы

Военный отметил, что, услышав информацию об угрозе со стороны временно оккупированного Приднестровья, следует быть осторожным. Ведь эти сообщения являются частью информационных операций, распространяемых российскими источниками с целью дестабилизации в Одесском регионе.

"Ну на самом деле, если вы где-то услышите в очередной раз информацию о том, что сейчас на нас там нападут еще с одного фланга, то просто в таком случае "стреляйте на звук". Обычно это российское ИПСО, или как его называют — информационная операция", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Логистические ограничения

По его словам, контингент, который сейчас находится в Приднестровье, и их обеспечение недостаточны для проведения каких-либо наступательных действий. Важно учитывать, что этот русский анклав отрезан от России со всех сторон, что значительно усложняет любые военные маневры.

"Того контингента, который там находится, и того обеспечения, которое они имеют, в принципе сейчас недостаточно для того, чтобы проводить какие-либо наступательные действия", — добавил военный.

Напомним, Молдова оказалась под прицелом кремлевских пропагандистских и дезинформационных кампаний. Министр иностранных дел республики заявил, что его страна стала мишенью России в гибридной войне из-за географической близости к Украине и интересов Москвы.