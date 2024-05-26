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Угроза со стороны временно оккупированного Приднестровья — Дмитрий Плетенчук оценил риски

26 мая 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Угроза со стороны временно оккупированного Приднестровья — Дмитрий Плетенчук оценил риски
Временно оккупированный город Тирасполь. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Несмотря на периодически возникающую обеспокоенность относительно возможных угроз со стороны Приднестровья, текущая ситуация остается стабильной. Пока реальной угрозы наступления из этого анклава нет.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Мы — Украина" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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Информационные манипуляции и реальные угрозы

Военный отметил, что, услышав информацию об угрозе со стороны временно оккупированного Приднестровья, следует быть осторожным. Ведь эти сообщения являются частью информационных операций, распространяемых российскими источниками с целью дестабилизации в Одесском регионе.

"Ну на самом деле, если вы где-то услышите в очередной раз информацию о том, что сейчас на нас там нападут еще с одного фланга, то просто в таком случае "стреляйте на звук". Обычно это российское ИПСО, или как его называют — информационная операция", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Логистические ограничения

По его словам, контингент, который сейчас находится в Приднестровье, и их обеспечение недостаточны для проведения каких-либо наступательных действий. Важно учитывать, что этот русский анклав отрезан от России со всех сторон, что значительно усложняет любые военные маневры.

"Того контингента, который там находится, и того обеспечения, которое они имеют, в принципе сейчас недостаточно для того, чтобы проводить какие-либо наступательные действия", — добавил военный.

Напомним, Молдова оказалась под прицелом кремлевских пропагандистских и дезинформационных кампаний. Министр иностранных дел республики заявил, что его страна стала мишенью России в гибридной войне из-за географической близости к Украине и интересов Москвы.

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