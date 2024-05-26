Загроза з боку тимчасово окупованого Придністров'я — Дмитро Плетенчук оцінив ризики

Тимчасово окуповане місто Тирасполь. Фото: Новини.LIVE

Попри занепокоєння, яке періодично виникає щодо можливих загроз з боку Придністров'я, поточна ситуація залишається стабільною. Наразі реальної загрози наступу з цього анклаву немає.

Про це повідомив в етері телемарафону "Ми — Україна" начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

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Інформаційні маніпуляції та реальні загрози

Військовий зазначив, що почувши інформацію про загрозу з боку тимчасово окупованого Придністров’я, слід бути обережним. Адже ці повідомлення є частиною інформаційних операцій, які розповсюджують російські джерела з метою дестабілізації в Одеському регіоні.

"Ну насправді, якщо ви десь почуєте вчергове інформацію про те, що зараз на нас там нападуть ще з одного флангу, то просто в такому випадку "стріляйте на звук". Зазвичай — це російське ІПСО, чи як його називають — інформаційна операція", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Логістичні обмеження

За його словами, контингент, який зараз перебуває у Придністров'ї, та їхнє забезпечення є недостатніми для проведення будь-яких наступальних дій. Важливо враховувати, що цей російський анклав відрізаний від Росії з усіх боків, що значно ускладнює будь-які військові маневри.

"Той контингент, який там перебуває, і те забезпечення, яке вони мають, у принципі, зараз не є достатніми для того, щоб проводити будь-які наступальні дії", — додав військовий.

Нагадаємо, Молдова опинилася під прицілом кремлівських пропагандистських і дезінформаційних кампаній. Міністр закордонних справ республіки заявив, що його країна стала мішенню Росії в гібридній війні через географічну близькість до України та інтереси Москви.