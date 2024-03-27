Угроза со стороны России — Гуменюк о боеспособности врага

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Враг применил ракеты "Циркон" во время последних обстрелов Украины. Использование этого вида вооружения обусловлено желанием показать свою боеспособность и испугать гражданское население.

Об этом сообщила в эфире Ранок.LIVE начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Приоритет в атаках

По словам военной, приоритет врага не изменился и основной задачей остается террор Украины. Свои атаки враг планирует сосредоточить на гражданском населении и объектах промышленности Украины.

"Враг хочет достичь уничтожения промышленности Украины и уничтожения энергопотенциала. Для того чтобы внутренняя ситуация в Украине не способствовала поддержке фронта" , — пояснила Наталья Гуменюк.

"Цирконы" на вооружении в РФ

Спикер отметила, что атака ракетами "Циркон" на столицу Украины — мощный сигнал о скорости и дальности вооружения врага.

"Удар баллистики с юга может достигать и севера Украины. Нужно переориентировать систему оповещения и понимать степень угрозы" , — прокомментировала военная.

Пока враг смог накопить не только модернизированные баллистические ракеты "Циркон", но и другой тип вооружения. Использование россиянами именно этого вида поражения может свидетельствовать о том, что им нужна "красивая картинка" для пропаганды среди населения.

"Оккупанты прибегли сейчас к использованию необычных, особых и более модернизированных ракет. Это может быть направлено на поддержку собственного имиджа" , — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что заместитель министра агропромышленности призвал украинцев сегодня не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Однако Наталья Гуменюк отметила, что в условиях войны для всех жителей страны очень актуально следить за угрозами со стороны врага и соблюдать правила безопасности.

Также мы писали, что российская армия продолжает коварно атаковать южные регионы Украины. Последний удар по Одессе также был двойным, ведь враг пытается добиться как можно большего количества жертв и повреждений инфраструктуры.