Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Угроза со стороны России — Гуменюк о боеспособности врага arrow

Угроза со стороны России — Гуменюк о боеспособности врага

27 марта 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Угроза со стороны России — Гуменюк о боеспособности врага
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг применил ракеты "Циркон" во время последних обстрелов Украины. Использование этого вида вооружения обусловлено желанием показать свою боеспособность и испугать гражданское население.

Об этом сообщила в эфире Ранок.LIVE начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Читайте также:

Приоритет в атаках

По словам военной, приоритет врага не изменился и основной задачей остается террор Украины. Свои атаки враг планирует сосредоточить на гражданском населении и объектах промышленности Украины.

"Враг хочет достичь уничтожения промышленности Украины и уничтожения энергопотенциала. Для того чтобы внутренняя ситуация в Украине не способствовала поддержке фронта" , — пояснила Наталья Гуменюк.

"Цирконы" на вооружении в РФ

Спикер отметила, что атака ракетами "Циркон" на столицу Украины — мощный сигнал о скорости и дальности вооружения врага.

"Удар баллистики с юга может достигать и севера Украины. Нужно переориентировать систему оповещения и понимать степень угрозы" , — прокомментировала военная.

Пока враг смог накопить не только модернизированные баллистические ракеты "Циркон", но и другой тип вооружения. Использование россиянами именно этого вида поражения может свидетельствовать о том, что им нужна "красивая картинка" для пропаганды среди населения.

"Оккупанты прибегли сейчас к использованию необычных, особых и более модернизированных ракет. Это может быть направлено на поддержку собственного имиджа" , — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что заместитель министра агропромышленности призвал украинцев сегодня не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Однако Наталья Гуменюк отметила, что в условиях войны для всех жителей страны очень актуально следить за угрозами со стороны врага и соблюдать правила безопасности.

Также мы писали, что российская армия продолжает коварно атаковать южные регионы Украины. Последний удар по Одессе также был двойным, ведь враг пытается добиться как можно большего количества жертв и повреждений инфраструктуры.

Одесса
война
российские войска
оружие
россияне
обстрелы
Новости Одессы
ракета
Наталия Гуменюк
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом