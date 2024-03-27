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Загроза з боку Росії — Гуменюк про боєздатність ворога

27 березня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Загроза з боку Росії — Гуменюк про боєздатність ворога
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог застосував ракети "Циркон" під час останніх обстрілів України. Використання цього виду озброєння обумовлено бажанням показати свою боєздатність та налякати цивільне населення.

Про це повідомила в етері Ранок.LIVE начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк

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Пріоритет у атаках

За словами військової, пріоритет ворога не змінився та основним завданням надалі залишається терор України. Свої атаки ворог планує зосередити на цивільному населенні та на об'єктах промисловості України.

"Ворог хоче досягти знищення промисловості України та знищення енергопотенціалу. Для того, щоб внутрішня ситуація в Україні не сприяла підтримці фронту", — пояснила Наталя Гуменюк.

"Циркони" на озброєнні у РФ

Спікер зазначила, що атака ракетами "Циркон" на столицю України  є потужним сигналом про швидкість та дальність озброєння ворога. 

"Удар балістикою з півдня може сягати і півночі України. Потрібно переорієнтувати систему сповіщення та розуміти ступінь загрози", — прокоментувала військова. 

Наразі ворог зміг накопичити не лише модернізовані балістичні ракети "Циркон",але й інший тип озброєння. Використання росіянами саме цього виду ураження може свідчити про те, що їм потрібна "красива картинка" задля пропаганди серед населення. 

"Окупанти вдалися зараз до використання незвичайних, особливих та більш модернізованих ракет. Це може бути спрямовано на підтримку власного іміджу", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що заступник міністра агропромисловості закликав українців сьогодні не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Проте Наталя Гуменюк зазначила, що в умовах війни для усіх мешканців країни дуже актуально слідкувати за загрозами з боку ворога та дотримуватися правил безпеки.

Також ми писали, що російська армія продовжує підступно атакувати південні регіони України. Останній удар по Одесі також був подвійним, адже ворог намагається досягти якомога більшої кількості жертв та пошкоджень інфраструктури.

Одеса
війна
російські війська
зброя
росіяни
обстріли
Новини Одеси
ракета
Наталія Гуменюк
ракетний удар

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