Угроза с Черного моря — на дежурство вышел ракетоноситель

Подводный ракетоноситель "Варшавянка". Фото: росСМИ

По состоянию на середину 20 декабря враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. В настоящее время существует большая угроза обстрелов, поэтому следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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Известно, что после трехнедельного перерыва в Черное море россияне вывели подводный ракетоноситель "Варшавянка", который может нести до четырех "Калибров" на борту.

"Черное море после трехнедельной паузы враг вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого до 4 ракет типа "Калибр". Всего на боевом дежурстве 5 вражеских кораблей в Черном море и 1 в Азовском", — говорится в сообщении Сил обороны юга.

Военные отметили, что украинские силы противовоздушной обороны находятся в постоянной готовности. Украинцам они рекомендуют соблюдать правила реагирования сигналов воздушной тревоги.

Также мы писали, что Одесская область по-прежнему остается одной из приоритетных целей врага. Пока россияне взяли определенную паузу в обстрелах юга, готовя новый массированный удар. В ближайшие дни следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Добавим, в ночь на 20 декабря российские кафиры выпустили по Украине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 18 из них.