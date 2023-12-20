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Загроза з Чорного моря — на чергування вийшов ракетоносій

20 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загроза з Чорного моря — на чергування вийшов ракетоносій
Підводний ракетоносій "Варшавянка". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на середину дня 20 грудня ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій. Наразі існує велика загроза обстрілів, тож слід реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України. 

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Наразі відомо, що після тритижневої перерви у Чорне море росіяни вивели підводний ракетоносій "Варшавянка", який може нести до чотирьох "Калібрів" на борту. 

"Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до 4 ракет типу "Калібр". Всього на бойовому чергуванні 5 ворожих кораблів в Чорному морі та 1 у Азовському", — йдеться у повідомленні Сил оборони півдня. 

Військові зазначили, що українські сили протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності. Українцям вони рекомендують дотримуватись правил реагування сигналів повітряної тривоги.

Також ми писали, що Одеська область продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей ворога. Наразі росіяни взяли певну паузу в обстрілах півдня, готуючи новий масований удар. Тож найближчими днями слід реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Додамо, у ніч проти 20 грудня російські окупанти випустили по Україні 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131". Українська ППО знищила 18 із них.

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