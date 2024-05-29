Угроза с Черного моря — сколько кораблей оккупантов на дежурстве
По состоянию на 29 мая, единицы флота россиян фиксируются только в Черном море. Снаряженные ракетоносители враг держит в пунктах базирования. Нужно помнить, что оккупанты могут запускать ракеты даже из своих военных портов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном море – 1 корабль врага;
- в Азовском и Средиземном морях — вражеские корабли отсутствуют.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 7 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор. А вот в направлении Черного моря – 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении Босфора.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
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Напомним, в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.
Также мы писали, что в Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" на территории временно оккупированного Крыма. Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако, украинские военные подчеркивают успешный результат операции.
Силы обороны Украины держат под контролем ситуацию на Кинбурнской косе, несмотря на присутствие там российских войск. Тем временем в Крыму российская ПВО значительно ослабла после нескольких успешных ударов ВСУ, но на этом украинские воины не останавливаются.
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