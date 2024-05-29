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Угроза с Черного моря — сколько кораблей оккупантов на дежурстве

29 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Угроза с Черного моря — сколько кораблей оккупантов на дежурстве
Военный корабль вражеского флота. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на 29 мая, единицы флота россиян фиксируются только в Черном море. Снаряженные ракетоносители враг держит в пунктах базирования. Нужно помнить, что оккупанты могут запускать ракеты даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море – 1 корабль врага;
  • в Азовском и Средиземном морях — вражеские корабли отсутствуют.
Флот врага 29 мая
Движение вражеского флота. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 7 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор. А вот в направлении Черного моря – 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.

Также мы писали, что в Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" на территории временно оккупированного Крыма. Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако, украинские военные подчеркивают успешный результат операции.

Силы обороны Украины держат под контролем ситуацию на Кинбурнской косе, несмотря на присутствие там российских войск. Тем временем в Крыму российская ПВО значительно ослабла после нескольких успешных ударов ВСУ, но на этом украинские воины не останавливаются.

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