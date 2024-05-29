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Загроза з Чорного моря — скільки кораблів окупантів на чергуванні

29 травня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Загроза з Чорного моря — скільки кораблів окупантів на чергуванні
Військовий корабель ворожого флоту. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на 29 травня одиниці флоту росіян фіксуються лише у Чорному морі. Споряджені ракетоносії ворог тримає у пунктах базування. Потрібно пам'ятати, що окупанти можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • В Чорному морі — 1 корабель ворога;
  • в Азовському та Середземному морях — ворожі кораблі відсутні.
Флот ворога 29 травня
Рух ворожого флоту. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 7 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор. А ось у напрямку Чорного моря — 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Також ми писали, що у Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" на території тимчасово окупованого Криму. Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.

Додамо, Сили оборони України тримають під контролем ситуацію на Кінбурнській косі, незважаючи на присутність там російських військ. Тим часом у Криму російська ППО значно ослабла після кількох успішних ударів ЗСУ, та на цьому українські воїни не зупиняються

Одеса
війна
російські війська
Крим
Чорне море
Одеська область
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ракетоносій

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