Угроза с Черного моря: сколько кораблей враг вывел на дежурство
По состоянию на 10:30 26 июня в Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля. Ракетоносители среди них не зафиксированы.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Количество российской флотилии на дежурстве
- В Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля.
- В Азовском море — 1 вражеский корабль.
- В Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп — 4 ракеты.
Проход по Керчь-Еникальскому проливу
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 4 судна, из них 1 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю: 15 судов, из них 8 двигалось в направлении пролива Босфор.
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Отметим, ночью российские оккупанты атаковали юг Украины. В результате воздушного боя над Одессой разбиты окна в многоквартирных домах прибрежной зоны.
Напомним, ночью 26 июня российские войска в очередной раз атаковали Украину преимущественно с южного направления. Противовоздушная оборона вела воздушное сражение с вражескими ракетами и беспилотными летательными аппаратами.