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Угроза с Черного моря: сколько кораблей враг вывел на дежурство

26 июня 2023 12:30
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Беженарь Татьяна
журналист
Угроза с Черного моря: сколько кораблей враг вывел на дежурство
Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 10:30 26 июня в Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля. Ракетоносители среди них не зафиксированы.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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Количество российской флотилии на дежурстве

  • В Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля.
  • В Азовском море — 1 вражеский корабль.
  • В Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп — 4 ракеты.

Проход по Керчь-Еникальскому проливу

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю: 4 судна, из них 1 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю: 15 судов, из них 8 двигалось в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, ночью российские оккупанты атаковали юг Украины. В результате воздушного боя над Одессой разбиты окна в многоквартирных домах прибрежной зоны.

Напомним, ночью 26 июня российские войска в очередной раз атаковали Украину преимущественно с южного направления. Противовоздушная оборона вела воздушное сражение с вражескими ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

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