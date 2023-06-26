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Загроза з Чорного моря: скільки кораблів ворог вивів на чергування

26 червня 2023 12:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Загроза з Чорного моря: скільки кораблів ворог вивів на чергування
Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ
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Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 10:30 26 червня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них не зафіксовано.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Кількість російської флотилії на чергуванні

  • В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі.
  • В Азовському морі — 1 ворожий корабель.
  • В Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — 4 ракети.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря: 4 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря: 15 суден, з них 8 рухалось у напрямку протоки Босфор.

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, вночі російські окупанти атакували південь України. В результаті повітряного бою над Одесою понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.

Нагадаємо, уночі 26 червня російські окупанти вчергове атакували Україну переважно з південного напрямку. Протиповітряна оборона вела повітряний бій із ворожими ракетами та безпілотними літальними апаратами. 

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