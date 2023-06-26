Загроза з Чорного моря: скільки кораблів ворог вивів на чергування
Станом на 10:30 26 червня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них не зафіксовано.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Кількість російської флотилії на чергуванні
- В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі.
- В Азовському морі — 1 ворожий корабель.
- В Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — 4 ракети.
Прохід Керч-Єнікальською протокою
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря: 4 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря: 15 суден, з них 8 рухалось у напрямку протоки Босфор.
Порушення Міжнародної конвенції
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, вночі російські окупанти атакували південь України. В результаті повітряного бою над Одесою понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.
Нагадаємо, уночі 26 червня російські окупанти вчергове атакували Україну переважно з південного напрямку. Протиповітряна оборона вела повітряний бій із ворожими ракетами та безпілотними літальними апаратами.