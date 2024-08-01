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Угроза с Черного моря сохраняется — сколько кораблей оккупантов на дежурстве сегодня

1 августа 2024 10:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Ракетоносители РФ в Черном море сегодня, 1 августа: угроза обстрелов Одесщины
Запуск ракет с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

На сегодня, 1 августа, российские боевые корабли находятся на дежурстве в Черном и Средиземном морях. Следует отметить, что военные страны-агрессора имеют возможность запускать ракеты "Калибры" даже из портов, поэтому угроза ракетных обстрелов остается постоянно.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • Черное море — в акватории подстерегают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".
Флот РФ в морях 1 августа
Информация о движении вражеского флота на 1 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Больше новостей о движении кораблей ЧФ РФ

Мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рискованно из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.

Также мы сообщали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.

Одесса война российские войска корабль Одесская область Новости Одессы атака флот калибры угроза кораблей

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Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

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