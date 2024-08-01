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Загроза з Чорного моря зберігається — скільки кораблів окупантів на чергуванні сьогодні

1 серпня 2024 10:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Ракетоносії РФ у Чорному морі сьогодні, 1 серпня: загроза обстрілів Одещини
Запуск ракет із морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на сьогодні, 1 серпня, російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному та Середземному морях.  Варто зазначити, що військові країни-агресорки мають можливість запускати ракети "Калібри" навіть з портів, тому загроза ракетних обстрілів залишається постійно.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога у морях

  • Чорне море — в акваторії чатують два ворожих ракетоносія із загальним залпом до восьми "Калібрів".
  • Азовське море — немає російського флоту.
  • Середземне море — два корабля, один із них — ракетоносій із залпом до 16 "Калібрів".
Флот РФ у морях 1 серпня
Інформація щодо руху ворожого флоту на 1 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування неподалік Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Характеристика ракети "Калібр"
Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

Чорноморський флот також має у своєму складі чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

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Ми писали, що останній у Чорноморському регіоні російський пором "Слов'янин" був знятий з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Наразі його використання для окупантів ризиковано через загрозу уражень з боку українських Сил оборони.

Також ми повідомляли, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема, йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони.

Одеса війна російські війська корабель Одеська область Новини Одеси атака флот калібри загроза кораблів

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