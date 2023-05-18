Угроза с моря: сколько "Калибров" готовы к применению

Запуск ракеты с корабля. Фото: google

Корабельная группировка в Черном море уменьшилась. Впрочем, оккупанты продолжают держать на боевом дежурстве ракетоноситель.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"В Черном море корабельная группировка несколько уменьшилась. Однако все же один ракетоноситель мы фиксируем и этот подводный. Он находится на боевом дежурстве и вполне может применить еще четыре "Калибра"", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что вчера вечером военные зафиксировали выход надводного ракетоносителя. Его применили для атаки и вернули сразу к пункту базирования.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно Россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Обстрел Одесчины

В ночь на 18 мая оккупанты обстреляли Одесчину крылатыми ракетами. Враг во время атаки использовал "Калибры" и "Искандер-К". В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения. Погиб один человек, ранения получили два, пока они находятся в областной больнице.

В целом украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.