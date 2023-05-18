Загроза з моря: скільки "Калібрів" готові до застосування

Запуск ракети з корабля. Фото: google

Корабельне угрупування в Чорному морі зменшилось. Втім окупанти продовжують тримати на бойовому чергуванні ракетоносій.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"В Чорному морі корабельне угруповання дещо зменшилось. Однак все ж таки один ракетоносій ми фіксуємо й це підводний. Він знаходиться на бойовому чергуванні й цілком може застосувати ще чотири "Калібри"", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що вчора ввечері військові зафіксували вихід надводного ракетоносія. Його застосували для атаки, та повернули одразу до пункту базування.

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Обстріл Одещини

В ніч на 18 травня, окупанти обстріляли Одещину крилатими ракетами. Ворог під час атаки використовував "Калібри" та "Іскандер-К". Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. Загинула одна людина, поранення отримало дві, наразі вони знаходяться в обласній лікарні.

Загалом, українська протиповітряна оборона збила 29 із 30 ракет, запущених російськими окупантами у ніч з 17 на 18 травня. Також були збиті чотири ворожі безпілотники.