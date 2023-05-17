Угроза с моря: сколько кораблей РФ на боевом дежурстве

Корабли РФ в Черном море. Фото: google

По состоянию на утро 17 мая россияне завели все ракетоносители в Черном море в пункты базирования. Впрочем, расслабляться рано, ведь ситуация может кардинально измениться через 2-3 часа.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

В Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в результате ночных обстрелов Николаева стихийно возникло повреждение шести многоэтажных построек. Также специалисты администрации района обследуют частный сектор.

Отметим, враг начал запускать ракеты по новым направлениям. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.