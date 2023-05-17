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Загроза з моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

17 травня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Кораблі РФ в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Станом на ранок 17 травня росіяни завели всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування. Втім розслаблятись зарано, адже ситуація може кардинально змінитись за 2-3 години.  

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України. 

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  • В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.    

Нагадаємо, у результаті нічних обстрілів Миколаєва стихійно виникло пошкодження шести багатоповерхових будівель. Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор. 

Зазначимо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.

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