Загроза з моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Станом на ранок 17 травня росіяни завели всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування. Втім розслаблятись зарано, адже ситуація може кардинально змінитись за 2-3 години.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожі кораблі;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.
Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Нагадаємо, у результаті нічних обстрілів Миколаєва стихійно виникло пошкодження шести багатоповерхових будівель. Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор.
Зазначимо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.