Угроза с моря: сколько кораблей враг держит на дежурстве

Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ

По состоянию на 12:00 18 июня, в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых один — носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп — 8 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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Количество вражеских кораблей

В Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых один — носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп — 8 ракет.

В Азовском море — 1 вражеский корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, среди которых 1 — носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп — 16 ракет.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю: 19 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю: 12 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, на утро 18 июня на боевом дежурстве в Черном море находится девять кораблей. Среди них один надводный корабль, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

Напомним, в Черном море корабельная группировка врага была переформатирована. Часть кораблей была переведена в пункты базирования, в то время как враг вывел дополнительный ракетоноситель.