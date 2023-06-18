Угроза с моря: сколько кораблей враг держит на дежурстве
По состоянию на 12:00 18 июня, в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых один — носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп — 8 ракет.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Количество вражеских кораблей
- В Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых один — носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп — 8 ракет.
- В Азовском море — 1 вражеский корабль.
- В Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, среди которых 1 — носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп — 16 ракет.
Проход Керчь-Еникальским проливом
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 19 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю: 12 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Отметим, на утро 18 июня на боевом дежурстве в Черном море находится девять кораблей. Среди них один надводный корабль, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".
Напомним, в Черном море корабельная группировка врага была переформатирована. Часть кораблей была переведена в пункты базирования, в то время как враг вывел дополнительный ракетоноситель.