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Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

18 червня 2023 10:12
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Беженар Тетяна
журналіст
Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Кораблі РФ. Фото: Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на ранок 18 червня на бойовому чергуванні у Чорному морі є дев'ять кораблів. Серед них один надводний корабель, споряджений 8 ракетами типу "Калібр". 

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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"Армія РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного. Його загальний залп може складати до восьми "Калібрів". Загалом на бойовому чергуванні в Чорному морі залишаються дев'ять кораблів РФ, і ще один — в Азовському", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". 

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Нагадаємо, окупанти 14 червня вчергове обстріляли цивільні об'єкти в Одесі. Внаслідок нічної атаки троє людей загинуло, а 13 отримали поранення. Наразі пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" завершена.

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