Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Кораблі РФ. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на ранок 18 червня на бойовому чергуванні у Чорному морі є дев'ять кораблів. Серед них один надводний корабель, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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"Армія РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного. Його загальний залп може складати до восьми "Калібрів". Загалом на бойовому чергуванні в Чорному морі залишаються дев'ять кораблів РФ, і ще один — в Азовському", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів".

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, окупанти 14 червня вчергове обстріляли цивільні об'єкти в Одесі. Внаслідок нічної атаки троє людей загинуло, а 13 отримали поранення. Наразі пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" завершена.