Враг уменьшил количество ракетоносителей в Черном море

Корабли РФ. Фото: Министерство обороны РФ

На утро 18 июня на боевом дежурстве в Черном море находится девять кораблей Среди них один надводный корабль, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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"Армия РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море до одного. Его общий залп может составлять до восьми "Калибров". Всего на боевом дежурстве в Черном море остаются девять кораблей РФ, и еще один — в Азовском", — говорится в сообщении.

Отметим, обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки. Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров".

Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, оккупанты 14 июня в очередной раз обстреляли гражданские объекты в Одессе. В результате ночной атаки три человека погибли, а 13 получили ранения. В настоящее время поисково-спасательная операция на месте "прилета" завершена.