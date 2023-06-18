Загроза з моря: скільки кораблів ворог тримає на чергуванні

Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на 12:00 18 червня в Чорному морі на бойовому чергуванні є 5 ворожих кораблів, серед яких один — носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — 8 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Кількість ворожих кораблів

У Чорному морі на бойовому чергуванні є 5 ворожих кораблів, серед яких один — носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — 8 ракет.

В Азовському морі — 1 ворожий корабель.

В Середземному морі на бойовому чергуванні є 8 ворожих кораблів, серед яких 1 — носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 16 ракет.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря: 19 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря: 12 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, станом на ранок 18 червня на бойовому чергуванні у Чорному морі є дев'ять кораблів. Серед них один надводний корабель, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, в Чорному морі корабельне угруповання ворога було переформатовано. Частина кораблів була переведена в пункти базування, тоді як ворог вивів додатковий ракетоносій.