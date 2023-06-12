Враг вывел в Черное море 3 боевых корабля

Корабли РФ. Фото: Министерство обороны РФ

По состоянию на утро 12 июня в Черном море на боевом дежурстве 3 вражеских корабля. Ракетоносители черед них не зафиксированы.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля, а в Азовском — один. Также до восьми единиц российской флотилии зафиксировано в Средиземном море", — говорится в сообщении.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю: 20 судов, из них 8 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Черному морю: 32 судна, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, накануне враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". Уровень ракетной угрозы в таких условиях очень высок.

Напомним, враг продолжает систематический обстрел Николаевской области. Больше всего страдают Очаковские и Куцурубские общины.