Враг вывел в Черное море 3 боевых корабля

Угроза с моря: сколько кораблей враг вывел на дежурство
По состоянию на утро 12 июня в Черном море на боевом дежурстве 3 вражеских корабля. Ракетоносители черед них не зафиксированы.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля, а в Азовском — один. Также до восьми единиц российской флотилии зафиксировано в Средиземном море", — говорится в сообщении.
Проход Керчь-Еникальским проливом
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 20 судов, из них 8 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Черному морю: 32 судна, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Отметим, накануне враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". Уровень ракетной угрозы в таких условиях очень высок.
Напомним, враг продолжает систематический обстрел Николаевской области. Больше всего страдают Очаковские и Куцурубские общины.