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Угроза с моря: сколько кораблей враг вывел на дежурство

12 июня 2023 11:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Враг вывел в Черное море 3 боевых корабля
Корабли РФ. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на утро 12 июня в Черном море на боевом дежурстве 3 вражеских корабля. Ракетоносители черед них не зафиксированы.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля, а в Азовском — один. Также до восьми единиц российской флотилии зафиксировано в Средиземном море", — говорится в сообщении.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю: 20 судов, из них 8 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Черному морю: 32 судна, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, накануне враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". Уровень ракетной угрозы в таких условиях очень высок.

Напомним, враг продолжает систематический обстрел Николаевской области. Больше всего страдают Очаковские и Куцурубские общины.

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