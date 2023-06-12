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Загроза з моря: скільки кораблів ворог вивів на чергування

12 червня 2023 11:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Ворог вивів у Чорне море 3 бойові кораблі
Кораблі РФ. Фото: Міністерство оборони РФ
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Беженар Тетяна
журналіст

Станом на ранок 12 червня  в Чорному морі на бойовому чергуванні 3 ворожих кораблі. Ракетоносіїв серед них не зафіксовано.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожих кораблі, а в  Азовському  — один. Також до восьми одиниць російської флотилії зафіксовано в Середземному морі", — йдеться у повідомленні.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря: 20 суден, з них 8 продовжило рух з протокою Босфор;
  • до Чорного моря: 32 судна, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, напередодні ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Рівень ракетної загрози за таких умов дуже високий.

Нагадаємо, ворог продовжує систематичний обстріл Миколаївської області. Найбільше потерпають Очаківська та Куцурубська громади.

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