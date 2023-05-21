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Угроза с моря: на боевом дежурстве 11 вражеских кораблей

21 мая 2023 11:00
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Беженарь Татьяна
журналист
Угроза с моря: враг держит изготовку 11 кораблей
Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве 11 вражеских кораблей. Среди них два подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"В Черном и Азовском морях находится 10 и 1 вражеских кораблей, соответственно. Среди них 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами" продолжают боевое дежурство. Ракетная опасность остается на высоком уровне", — говорится в сообщении.

Контрбатарейная борьба вдоль линии фронта продолжается. Враг не прекращает обстрел правобережья, время от времени напоминает о своем присутствии и на Кинбурнской косе. Оттуда обстреливает Очаковскую, Куцурубскую общины Николаевщины и Днепро-Бугский лиман, отмечая угрозу морским торгово-транспортным путем на фоне международного обсуждения привлечения портов Николаевского региона к зерновой инициативе.

Кроме того, в ОК "Юг" подчеркнули, что волнение моря может способствовать повышению минной опасности побережья и прибрежных вод.

Основные правила безопасности:

  • не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, переходите в укрытие,
  • не приближайтесь и не трогайте подозрительные предметы,
  • от уреза воды старайтесь держаться как минимум на расстоянии 150 - 200 метров,
  • не помогайте врагу несанкционированным освещением движения или деятельности сил обороны.

Напомним, российские войска продолжают собирать информацию перед очередной атакой. Для этого увеличилось количество разведывательных беспилотных аппаратов.

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