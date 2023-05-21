Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Загроза з моря: ворог тримає напоготові 11 кораблів arrow

Загроза з моря: ворог тримає напоготові 11 кораблів

21 травня 2023 11:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Загроза з моря: ворог тримає напоготові 11 кораблів
Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні 11 ворожих кораблів. Серед них два підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Читайте також:

"В Чорному та Азовському морях перебуває 10 і 1 ворожих кораблів, відповідно. Серед них 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами" продовжують бойове чергування.  Ракетна небезпека залишається на високому рівні",— йдеться у повідомленні.

Контрбатарейна боротьба вздовж лінії фронту триває. Ворог не припиняє обстріли правобережжя, час від часу нагадує про свою присутність і на Кінбурнській косі. Звідти обстрілює Очаківську, Куцурубську громади Миколаївщини та Дніпро-Бузький лиман, наголошуючи на загрозі морським торговельно-транспортним шляхам на тлі міжнародного обговорення залучення портів Миколаївського регіону до зернової ініціативи.

Крім того, в ОК "Південь" наголосили, що хвилювання моря може сприяти підвищенню мінної небезпеки узбережжя і прибережних вод.

Основні правила безпеки:

  • не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття,
  • не наближайтеся і не чіпайте підозрілі предмети,
  • від урізу води намагайтеся триматися щонайменше на відстані 150 - 200 метрів,
  • не допомагайте ворогу несанкціонованим висвітленням руху чи діяльності Сил оборони.

Нагадаємо, російські війська продовжують збирати інформацію перед черговою атакою. Для цього збільшили кількість розвідувальних безпілотних апаратів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB