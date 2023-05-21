Загроза з моря: ворог тримає напоготові 11 кораблів

Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ

В Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні 11 ворожих кораблів. Серед них два підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"В Чорному та Азовському морях перебуває 10 і 1 ворожих кораблів, відповідно. Серед них 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами" продовжують бойове чергування. Ракетна небезпека залишається на високому рівні",— йдеться у повідомленні.

Контрбатарейна боротьба вздовж лінії фронту триває. Ворог не припиняє обстріли правобережжя, час від часу нагадує про свою присутність і на Кінбурнській косі. Звідти обстрілює Очаківську, Куцурубську громади Миколаївщини та Дніпро-Бузький лиман, наголошуючи на загрозі морським торговельно-транспортним шляхам на тлі міжнародного обговорення залучення портів Миколаївського регіону до зернової ініціативи.

Крім того, в ОК "Південь" наголосили, що хвилювання моря може сприяти підвищенню мінної небезпеки узбережжя і прибережних вод.

Основні правила безпеки:

не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття,

не наближайтеся і не чіпайте підозрілі предмети,

від урізу води намагайтеся триматися щонайменше на відстані 150 - 200 метрів,

не допомагайте ворогу несанкціонованим висвітленням руху чи діяльності Сил оборони.

Нагадаємо, російські війська продовжують збирати інформацію перед черговою атакою. Для цього збільшили кількість розвідувальних безпілотних апаратів.