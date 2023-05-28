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Угроза с моря: враг вывел на дежурство 4 корабля

28 мая 2023 12:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Угроза с моря: враг вывел на дежурство 4 корабля
Корабли РФ. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 11:30 28 мая в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля. Ракетоносители пока не зафиксированы.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля. Еще один зафиксирован в Азовском море. Кроме того, вражеский флот обнаружен и в Средиземном море.

"По состоянию на 11:30 28 мая ВМС Украины наблюдают в Средиземном море на боевом дежурстве до 7 вражеских кораблей. Из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет", — говорится в сообщении.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю: 34 судна, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Черному морю: 18 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Нарушения международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, российские войска продолжают искать новую тактику поражения территории Украины. Для этого они начали использовать большее количество дронов. Поскольку с ракетами у них достаточно тяжело, и они пытаются их экономить. Перед сегодняшней ночной атакой они завели в пункт базирования ракетоноситель, очевидно, он и не планировался привлекаться к обстрелу.

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