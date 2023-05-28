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Загроза з моря: ворог вивів на чергування 4 кораблі

28 травня 2023 12:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Загроза з моря: ворог вивів на чергування 4 кораблі
Кораблі РФ. Фото: Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 11:30 28 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі кораблі. Ракетоносіїв наразі не зафіксовано.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих кораблі. Ще один зафіксовано в Азовському морі. Крім того, ворожий флот виявлено і в Середземному морі.

"Станом на 11:30 28 травня ВМС України спостерігають в Середземному морі на бойовому чергуванні до 7 ворожих кораблів. З них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет", — йдеться у повідомленні.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря: 34 судна, з них 5 продовжили рух з протокою Босфор;
  • до Чорного моря: 18 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Порушення міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, російські війська продовжують шукати нову тактику ураження території України. Для цього вони почали використовувати більшу кількість дронів, оскільки з ракетами у них досить скрутно і вони намагаються їх економити. Перед сьогоднішньою нічною атакою вони завели в пункт базування ракетоносій, очевидно, він і не планувався залучатися до обстрілу. 

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