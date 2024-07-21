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Угроза с морей для Одесчины — сколько российских кораблей на дежурстве сегодня

21 июля 2024 10:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Флот РФ в морях сегодня, 21 июля: детали от ВМС Украины
Боевые корабли в море. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

По состоянию на воскресенье, 21 июля, российский флот продолжает перебазироваться и маневрировать в морях. В акваторию Азовского моря оккупанты вывели дополнительный боевой корабль. Также у российских захватчиков есть возможность запуска ракет "Калибр" из портовых зон, поэтому угроза для прибрежных территорий Украины остается постоянной.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • Черное море — вражеские корабли отсутствуют.
  • Азовское море — там находятся четыре российских корабля. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.
  • Средиземное море –— один ракетоноситель с возможным залпом до 8 ракет "Калибр".
Корабли врага в морях 21 июля – ВМС
Движение флота россиян по состоянию на 21 июля. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракур": "Циклон", "Амур" и "Туча". На данный момент "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV.

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

МРК "Одинцово"
МРК проекта "Каракурт". Фото: росЗМ

Больше о флоте оккупантов

Напомним, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы окупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.

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