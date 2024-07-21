Флот РФ в морях сегодня, 21 июля: детали от ВМС Украины

Угроза с морей для Одесчины — сколько российских кораблей на дежурстве сегодня
По состоянию на воскресенье, 21 июля, российский флот продолжает перебазироваться и маневрировать в морях. В акваторию Азовского моря оккупанты вывели дополнительный боевой корабль. Также у российских захватчиков есть возможность запуска ракет "Калибр" из портовых зон, поэтому угроза для прибрежных территорий Украины остается постоянной.
Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли врага в морях
- Черное море — вражеские корабли отсутствуют.
- Азовское море — там находятся четыре российских корабля. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.
- Средиземное море –— один ракетоноситель с возможным залпом до 8 ракет "Калибр".
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракур": "Циклон", "Амур" и "Туча". На данный момент "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.
Больше о флоте оккупантов
Напомним, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.
Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы окупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.
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