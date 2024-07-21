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Загроза з морів для Одещини — скільки російських кораблів на чергуванні сьогодні

21 липня 2024 10:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Флот РФ у морях сьогодні, 21 липня: деталі від ВМС України
Бойові кораблі у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на недылю, 21 липня, російський флот продовжує виконувати перебазування та маневрувати в морях. В акваторію Азовського моря окупанти вивели додатковий бойовий корабель. Також російські загарбники мають можливість запуску ракет "Калібр" з портових зон, тому загроза для прибережних територій України залишається постійною.

Про це у неділю, 21 липня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога у морях

  • Чорне море — ворожі кораблі відсутні.
  • Азовське море — там перебувають чотири російські кораблі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.
  • Середземне море — один ракетоносій з можливим залпом до 8 ракет "Калібр".
Кораблі ворога у морях 21 липня - ВМС
Рух флоту росіян станом на 21 липня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракур": "Циклон", "Амур" та "Туча". На даний момент "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Характеристика ракети "Калібр"
Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV.

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

МРК "Одинцово"
МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМ

Більше про флот окупантів

Нагадаємо, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.  

Ми також писали, що практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів.  Однак з часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.

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