Угроза растет: РФ вывели на боевое дежурство ракетоноситель

Пуск ракеты с корабля. Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Кроме того, враг вывел на боевое дежурство ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море — 2 вражеских корабля;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, оккупанты восстановили свои запасы средств поражения. Кроме того, враг активно занимается разведкой, что может свидетельствовать о подготовке очередного ракетного удара.

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