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Загроза зростає: РФ вивели на бойове чергування ракетоносій

29 червня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза зростає: РФ вивели на бойове чергування ракетоносій
Пуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів на бойове чергування ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
  • в Азовському морі — 2 ворожі кораблі;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2–3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, окупанти поновили свої запаси засобів ураження. Крім того, ворог активно займається розвідкою, що може свідчити про підготовку чергового ракетного удару.

Нагадаємо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 29 червня.

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