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Заявки на документы моряков теперь можно подавать онлайн через "Дію"

27 июня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заявки на документы моряков теперь можно подавать онлайн через "Дію"
Запуск приложения "Дія". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Моряки получили возможность подавать заявки на получение квалификационных документов онлайн благодаря новой услуге в "Дія". Теперь им не нужно посещать государственные учреждения, заполнять кучу бумаг или платить взятки. Всё стало проще и удобнее.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Этот сервис стал первым в сфере мореплавания, который кладет конец коррупции и полностью меняет подход к взаимодействию между моряками и Администрацией судоходства.

Ранее реестр документов моряков находился в руках частных лиц, что создавало опасность коррупционных схем. Пройти экзамены или получить квалификационные документы было практически невозможно без оплаты взяток. Это приносило коррупционерам около 150 миллионов долларов ежегодно.

"Мы запускаем получение квалификационных документов моряков онлайн через портал "Дія". Начинаем с этапа тестирования. Знаю, что морское сообщество ждало этой услуги — ведь это об удобстве, скорости, дистанционности.  И главное — полностью нивелирует коррупционную составляющую. И как бы ни сопротивлялись те, кого лишили незаконного заработка на моряках, мы продолжаем реформу дипломирования моряков, предусмотренную постановлением Правительства 1499", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Теперь моряки могут самостоятельно подавать свои документы через портал "Дія". Данные будут проверяться сотрудниками Администрации судоходства и вноситься в Государственный реестр документов моряков.

Благодаря этой услуге для моряков будет доступен полный перечень услуг, в частности:

  • подача заявления на присвоение или подтверждение звания/квалификации (в бета-тесте уже доступны диплом и его подтверждение, сертификаты компетентности и свидетельство о специальной подготовке);
  • запись на компьютерное тестирование (CES 6.0);
  • получение электронного квалификационного документа в личном кабинете;
  • подача апелляционной жалобы в случае отказа.

Моряки, желающие стать участниками бета-тестирования новой услуги, теперь могут подать свою заявку путем перехода по ссылке. Бета-тестирование открыто для выпускников морских вузов, а также для капитанов и командного состава судов, совершающих морское и смешанное плавание.

Напомним, суд удовлетворил апелляционную жалобу Администрации судоходства и разблокировал процедуру прозрачного дипломирования моряков. С сегодняшнего дня моряки снова могут получать услуги по дипломированию.

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