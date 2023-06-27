Заявки на документи моряків тепер можна подавати онлайн через Дію

Запуск додатка "Дія". Фото: google

Моряки отримали можливість подавати заявки на отримання кваліфікаційних документів онлайн, завдяки новій послузі "Дія". Тепер їм не потрібно відвідувати державні установи, заповнювати купу паперів або платити хабарі. Все стало простіше і зручніше.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Цей сервіс став першим у сфері мореплавства, який покладає край корупції й повністю змінює підхід до взаємодії між моряками та Адміністрацією судноплавства.

Раніше реєстр документів моряків був у руках приватних осіб, що створювало небезпеку корупційних схем. Пройти іспити або отримати кваліфікаційні документи було практично неможливо без сплати хабарів. Це приносило корупціонерам близько 150 мільйонів доларів щорічно.

"Ми запускаємо отримання кваліфікаційних документів моряків онлайн через портал Дія. Починаємо з етапу тестування. Знаю, що морська спільнота чекала на цю послугу — адже це про зручність, швидкість, дистанційність. Іі головне — повністю нівелює корупційну складову. І як би не чинили опір ті, кого позбавили незаконного заробітку на моряках, ми продовжуємо реформу дипломування моряків, яка передбачена постановою Уряду 1499", — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Тепер моряки можуть самостійно подавати свої документи через портал "Дія". Дані будуть перевірятися співробітниками Адміністрації судноплавства та вноситись до Державного реєстру документів моряків.

Завдяки цій послузі для моряків буде доступним повний перелік послуг, зокрема:

подача заяви на присвоєння або підтвердження звання/кваліфікації (в бета-тесті уже доступні диплом та його підтвердження, сертифікати компетентності та свідоцтво про спеціальну підготовку);

запис на компʼютерне тестування (CES 6.0);

отримання електронного кваліфікаційного документа в особистому кабінеті;

подача апеляційної скарги у разі відмови.

Моряки, які бажають стати учасниками бета-тестування нової послуги, тепер мають можливість подати свою заявку шляхом переходу за посиланням. Бета-тестування відкрите для випускників морських ВНЗ, а також для капітанів і командного складу суден, що здійснюють морське та змішане плавання.

Нагадаємо, суд задовольнив апеляційну скаргу Адміністрації судноплавства та розблокував процедуру прозорого дипломування моряків. Від сьогодні моряки знову можуть отримувати послуги з дипломування.