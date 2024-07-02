В Одессе мужчина зарезал своего товарища: детали инцидента

Мужчина с ножом в руке. Иллюстративное фото: depositphotos

В Хаджибейском районе Одессы трое мужчин пили алкоголь вместе, но что-то не поделили и начали ссориться. В ходе конфликта, один из них смертельно порезал другого, испугался и пытался скрыться, однако полиция задержала фигуранта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

На переулке Анатра, в квартире 32-летнего хозяина собралась компания: сам владелец, его временно проживающий с ним 39-летний брат и их общий знакомый. Но в процессе "посиделок" мужчины начали ссориться.

Старший брат хозяина вмешался в схватку, встав на сторону родственника. Он схватил кухонный нож и несколько раз ударил гостя в грудь. После совершенного преступления нападающий оставил нож на месте и скрылся. Его брат немедленно вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие на место врачи пытались спасти жизнь пострадавшего, но, к сожалению, он умер от полученных ранений. Подозреваемый оперативно был задержан правоохранителями.

Что угрожает преступнику

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время он находится под стражей.

Другие убийства в Одессе

Мы писали, что в Одессе 17-летняя девушка нечаянно застрелила 23-летнего военнослужащего во время застолья. Инцидент произошел на съемной квартире, где компания друзей распивала спиртные напитки.

Также мы сообщали, что полиция задержала 29-летнего одессита, подозреваемого в убийстве своего товарища. Мужчина хотел свое преступление замаскировать под самоубийство, однако провалил проверку на полиграфе — теперь ему светит лишение свободы.