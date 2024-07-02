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Зайшов в гості та не вийшов — чергова різанина в Одесі

2 липня 2024 15:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі чоловік зарізав свого товариша: деталі інциденту
Чолбовік з ножем у руці. Ілюстративне фото: depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Хаджибейському районі Одеси троє чоловіків пили алкоголь разом, але щось не поділили та почали сваритись. В ході конфлікту, один з чоловіків смертельно порізав іншого, злякався та намагався втекти, однак поліція затримала фігуранта. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину

На провулку Анатра, у квартирі 32-річного господаря зібралася компанія: сам власник, його 39-річний брат, який тимчасово проживає з ним, та їх спільний знайомий.  Та в процесі "посиденьок" чоловіки почали сваритися.

Старший брат господаря втрутився в сутичку, ставши на бік родича. Він схопив кухонний ніж і кілька разів ударив гостя в груди. Після скоєного злочину нападник залишив ніж на місці та втік. Його брат негайно викликав поліцію і швидку допомогу. Лікарі, які прибули на місце, намагалися врятувати життя постраждалого, але, на жаль, він помер від отриманих поранень.  Підозрюваного оперативно затримали правоохоронці. 

Що загрожує злочинцю

Фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі він перебуває під вартою.

Інші вбивства в Одесі

Ми писали, що в Одесі 17-річна дівчина ненавмисно застрелила 23-річного військовослужбовця під час застілля. Інцидент стався на орендованій квартирі, де компанія друзів розпивала спиртні напої.

Також ми повідомляли, що поліція затримала 29-річного одесита, який підозрюється у вбивстві свого товариша. Чоловік хотів свій злочин замаскувати під самогубство, однак провалив перевірку на поліграфі — тепер йому світить позбавлення волі.

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