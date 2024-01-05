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Запад должен принять возможный развал РФ — одесский маг об изменениях в России

5 января 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Запад должен принять возможный развал РФ — одесский маг об изменениях в России
Одесский маг Сергей Кобзарь. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В марте этого года в России должны пройти президентские выборы. Несмотря на очевидный их результат, многие украинцы надеются на изменения в общественно-политической жизни страны-агрессора, которые повлияют на ход войны.

О том, возможны ли такие изменения в ближайшее время эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал известный одесский экстрасенс, маг и колдун Сергей Кобзарь.

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По его словам, для любых изменений нужно, чтобы с этим смирился Запад. Ведь сейчас мировое сообщество искусственно пытается удержать целый механизм, трещащий по швам.

"Необходимо, чтобы Запад смирился с развалом России на три, четыре части как минимум и это норма. А они получается так, что одной рукой подносят нам патроны, а другой РФ перематывают скотчем, чтобы она как-то не развалилась на части", — говорит Сергей Кобзарь.

В РФ необходимо сменить режим

Кроме того, экстрасенс подчеркивает, что не следует надеяться только на смерть Путина, чтобы что-то изменилось — необходимо ликвидировать режим.

Также Сергей Кобзарь считает, что украинцам не следует полагаться на волеизъявление россиян, потому что умеющих мыслить и рационально думать почти не осталось в стране.

"Мы постоянно думаем, что они имеют там волю, мышление. Нужно понять, что те, у кого хоть чуть-чуть все это было, уже давно в тюрьме или мертвые, или уехали. А так у них сейчас все построено на формате страданий, то есть мы будем голодать, ну, бабушка тоже в Ленинграде голодала, с фашистами воевали, вот последнее отдадим, зато танк построим", — подытожил колдун.

Напомним, по восточному календарю начавшийся год пройдет под символом Зеленого деревянного дракона. В китайской культуре это мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Более подробно о том, чего ждать Украине и миру в этом году — читайте в материале.

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