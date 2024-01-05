Захід має прийняти можливий розвал РФ — одеський маг про зміни в Росії

Одеський маг Сергій Кобзар. Фото: Новини.LIVE

У березні цього року в Росії мають відбутися президентські вибори. Попри очевидний їхній результат, багато українців сподіваються за зміни у суспільно-політичному житті країни-агресорки, які вплинуть на перебіг війни.

Про те, чи можливі найближчим часом такі зміни ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів відомий одеський екстрасенс, маг та чаклун Сергій Кобзар.

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За його словами, для будь-яких змін потрібно, щоб з цим змирився Захід. Адже зараз світова спільнота штучно намагається втримати цілим механізм, який тріщить по швах.

"Необхідно, щоб Захід змирився з розвалом Росії на три, чотири частини як мінімум і це норма. А вони, виходить так, що однією рукою підносять нам патрони, а другою РФ перемотують скотчем, щоб вона якось не розвалилася на частини", — каже Сергій Кобзар.

У РФ необхідно змінити режим

Крім того, екстрасенс наголошує на тому, що не слід сподіватися лише на смерть Путіна, аби щось змінилося — необхідно ліквідувати режим.

Також Сергій Кобзар вважає, що українцям не слід покладатися на волевиявлення росіян, бо тих, хто вміє мислити і раціонально думати майже не залишилося в країні.

"Ми постійно думаємо, що вони мають там волю, мислення. Потрібно зрозуміти, що ті, у кого хоч трохи все це було, вже давно у в'язниці чи мертві, чи виїхали. А так у них зараз все збудовано на форматі страждань, тобто ми голодуватимемо, ну, бабуся ж теж у Ленінграді голодувала, з фашистами воювали, ось останнє віддамо, зате танк побудуємо", — підсумував чаклун.

Нагадаємо, за східним календарем рік, що почався, пройде під символом Зеленого дерев'яного дракона. У китайській культурі ця міфічна тварина символізує владу, шляхетність, честь, удачу та успіх. Тож більш детально про те, чого чекати Україні та світу у цьому році — читайте у матеріалі.