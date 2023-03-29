Защита исторического ареала Одессы: прокуратуры пытаются вернуть памятник архитектуры

Доходный дом Лехре

Прокуратуры Одесской областной прокуратуры сделали шаги по защите памятника архитектуры и истории, имеющей национальное значение - "Доходный дом Лехре" на Приморском бульваре в Одессе. Открыто производство по возвращению здания в коммунальную собственность.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Судебный процесс

Хозяйственный суд Одесской области открыл производство по делу о расторжении договора купли-продажи нежилых помещений памятника общей площадью 2390 м². Он был заключен между Одесским городским советом и ООО. Прокуратура заявила иск с целью возвращения этой собственности в коммунальную собственность из-за невыполнения требований договора купли-продажи и охранного договора. Дополнительно, здание было доведено до полного упадка.

Арест на спорный объект недвижимого имущества

Суд удовлетворил заявление прокурора об обеспечении иска и наложил арест на спорный объект недвижимого имущества — "Доходный дом Лехре". Также были запрещены какие-либо регистрационные действия, касающиеся этой памятки, пока судебный процесс продолжается. Отметим, это здание было построено в 1823-1826 годах и достроено в 1895 году по проекту архитектора Г.К. Шеврембрандт.

Вернули государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.