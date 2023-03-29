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Захист історичного ареалу Одеси: прокуратури намагаються повернути пам’ятку архітектури

29 березня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прибутковий будинок Лехре
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуратури Одеської обласної прокуратури зробили кроки щодо захисту пам'ятки архітектури та історії, яка має національне значення — "Прибутковий будинок Лехре" на Приморському бульварі в Одесі. Наразі відкрито провадження щодо повернення будівлі до комунальної власності.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Судовий процес 

Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі щодо розірвання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень пам'ятки загальною площею 2390 м². Він був укладений між Одеською міською радою та ТОВ. Прокуратура заявила позов з метою повернення цієї власності до комунальної власності через невиконання вимог договору купівлі-продажу та охоронного договору. Додатково, будівлю було доведено до повного занепаду.

Арешт на спірний об'єкт нерухомого майна

Суд задовольнив заяву прокурора щодо забезпечення позову та наложив арешт на спірний об'єкт нерухомого майна - "Прибутковий будинок Лехре". Також було заборонено будь-які реєстраційні дії, що стосуються цієї пам'ятки, доки судовий процес триває. Зазначимо, цей будинок був зведений у 1823-1826 роках та добудований у 1895 році за проєктом архітектора Г.К. Шеврембрандта.

Повернули державі

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.

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