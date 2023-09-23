Одесситов призывают вакцинировать детей

Ребенку делают прививку. Фото иллюстративное: pixabay

В 2023 году в Одессе возросло количество заражений корью по сравнению с прошлым годом. Одесситов и гостей города призывают вакцинировать детей, чтобы не создать волну эпидемии.

Об этом на совместном брифинге рассказали директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич и глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

Читайте также:

По имеющейся информации, в Одесской области и в самом областном центре по состоянию на сегодняшний день корь не зарегистрирована.

"В настоящее время в Одессе нет каких-либо ограничений по посещению учебных заведений невакцинированными детьми. Но мы должны понимать, что право ребенка на сохранение здоровья и жизни является приоритетным. Поэтому призываем родителей сделать сознательный выбор в пользу здоровья своего ребенка и позаботиться о наличии у него прививок от кори и других инфекционных болезней, а также о прохождении нужных по возрасту медицинских осмотров", — подчеркнула Елена Буйневич.

Календарь прививок

В Украине для полной защиты от болезней КПК (корь, паротит, краснуха) прививка делается дважды — в 12 месяцев и 6 лет.

"Мы призываем всех родителей проверить вакцинальный статус своего ребенка, и если у ребенка нет прививки от кори в соответствии со своим возрастом — обязательно обратиться к педиатру и пройти вакцинацию. Позаботьтесь о здоровье и безопасности своего ребенка", — отметил Левон Никогосян.

Календарь профилактических прививок. Фото: МОЗ

Напомним, в Одесской области планируют вакцинировать 30 тысяч детей от кори, паротита и краснухи. В настоящее время прививки уже получили 4 500 детей.