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Захист від кору: одеситів закликають вакцинувати дітей

23 вересня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеситів закликають вакцинувати дітей
Дитині роблять щеплення. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У 2023 році в Одесі зросла кількість заражень на кір порівняно з минулим роком. Одеситів та гостей міста закликають вакцинувати дітей, щоб не створити хвилю епідемії.

Про це на спільному брифінгу розповіли директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич та очільник департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян.

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За наявною інформацією, в Одеській області та у самому обласному центрі станом на зараз випадків кору не зареєстровано.

"Наразі в Одесі немає якихось обмежень щодо відвідування закладів освіти невакцинованими дітьми. Але ми маємо розуміти, що право дитини на збереження здоров’я та життя є пріоритетним. Тому закликаємо батьків зробити свідомий вибір на користь здоров’я своєї дитини та подбати про наявність у неї щеплень від кору та інших інфекційних хвороб, а також про проходження потрібних за віком медичних оглядів", — наголосила Олена Буйневич.

Календар щеплень

В Україні для повного захисту від хвороб КПК (кір, паротит, краснуха) щеплення робиться двічі — в 12 місяців та 6 років. 

"Ми закликаємо всіх батьків перевірити вакцинальний статус своєї дитини, і якщо дитина не має щеплення від кору відповідно до свого віку — обов’язково звернутися до педіатра та пройти вакцинацію. Подбайте про здоров’я та безпеку своєї дитини", — зазначив Левон Нікогосян.

Календар профілактичних щеплень. Фото: МОЗ

Нагадаємо, в Одеській області планують вакцинувати 30 тисяч дітей від кору, паротиту та краснухи. Наразі щеплення вже отримали 4 500 дітей.

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