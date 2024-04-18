Защита урожая — николаевские аграрии получают мобильные зернохранилища

Сбор урожая в поле. Фото: AP

Аграрии Николаевщины получили поддержку от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по борьбе с возможными угрозами для сохранения урожая. Организация передала региону 113 модулей мобильных зернохранилищ.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОВА .

Читайте также:

Помощь аграриям от ООН

Ведущие чиновники региона вместе с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций передали конструкции фермерам. Новые модули, получившие аграрии Николаевщины, смогут вместить до 48,3 тысячи тонн зерна. Глава Николаевской ОВА отметил важность обеспечения фермеров области такими конструкциями.

"Война не остановила украинских аграриев, и они продолжают работать. Наличие этих хранилищ позволит им сохранить урожай и обеспечить поставки продовольствия на внутренний и мировой рынки" , — сказал Виталий Ким.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина, одесские предприниматели могут получить гранты на реализацию определенных проектов. В частности, речь идет о финансировании аграрного сектора до 70% стоимости запланированных работ.

Также мы писали, что за 7 месяцев работы зернового коридора было экспортировано более 33 миллионов тонн продукции. Это больше, чем показатель экспорта за год работы зерновой сделки.