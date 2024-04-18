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Захист врожаю — миколаївські аграрії отримують мобільні зерносховища

18 квітня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Захист врожаю — миколаївські аграрії отримують мобільні зерносховища
Збір врожаю у полі. Фото: AP
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Аграрії Миколаївщини отримали підтримку від  Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй  у боротьбі з можливими загрозами для збереження врожаю. Організація передала регіону 113 модулів мобільних зерносховищ.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

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Провідні посадовці регіону разом із представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй передали конструкції фермерам. Нові модулі, які отримали аграрії Миколаївщини, зможуть вмістити до 48,3 тисяч тонн зерна. Голова Миколаївскьої ОВА зазначив  важливість забезпечення фермерів області такими конструкціями. 

"Війна не зупинила українських аграріїв, й вони далі продовжують працювати. Наявність цих сховищ дозволить їм зберегти врожай та забезпечити постачання продовольства на внутрішній та світовий ринки", — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що згідно постанови Кабміну, наразі одеські підприємці можуть отримати гранти на реалізацію певних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування аграрного сектору до 70% від вартості запланованих робіт.

Також ми писали, що за 7 місяців роботи зернового коридору було експортовано понад 33 мільйони тон продукції. Це більше, ніж показник експорту за рік роботи зернової угоди.

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Віталій Кім
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Новини Одеси
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зернова угода

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