Захват земли на 7 миллионов гривен: женщин из Одессы обвиняют в мошенничестве

Мошенниц ждет суд

Киевская окружная прокуратура города Одессы подала в суд обвинительные акты против трех жительниц города по фактам завладения земельными участками путем мошенничества. Обвиняемые причинили почти 7 млн грн ущерба одесской территориальной общине.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Женщины завладели земельными участками площадью 0,1 га каждый на улице Зои Космодемьянской в Одессе с помощью поддельных решений Таировского поселкового совета и государственных актов. Позже злоумышленницы заключили договоры купли-продажи и получили средства с целью легализации незаконно полученных земель.

В результате своих действий обвиняемые причинили почти 7 млн грн ущерба законному владельцу земли — одесской территориальной общине. Указанные участки земли были арестованы в ходе досудебного расследования.

Какое наказание ждет женщин

Прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд 3 обвинительных акта в отношении 3 жительниц Одессы по фактам фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения земельными участками и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 2). ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 УК Украины). Также прокурорами предъявлены гражданские иски о возмещении причиненного уголовными правонарушениями вреда.

Хищение земель

Мы писали, что суд в Килийском районе Одесской области будет рассматривать обвинительный акт в отношении бывшего главы райгосадминистрации. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении властью. Он с сообщниками разработали преступную схему, чтобы завладеть земельными участками. Речь идет о земле на курортном месте побережья Черного моря.

Напомним, одесситка незаконно зарегистрировала на себя право собственности на недвижимое имущество Минобороны Украины. Общая стоимость имущества составляет около 9 млн гривен.